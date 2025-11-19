La Red Asistencial Ica de EsSalud fortaleció su capacidad operativa tras la entrega de equipos de cómputo e instrumental médico por parte de la Universidad Privada San Juan Bautista, en el marco del convenio de intercambio prestacional que ambas instituciones mantienen para el año 2025.

Equipos modernos

El acto formal de entrega incluyó 4 escáneres, 3 impresoras multifuncionales y 5 manómetros reguladores de oxígeno, elementos que permitirán optimizar los recursos tecnológicos y médicos de la Red Asistencial.

Además de beneficiar al personal de EsSalud, estos equipos reforzarán la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, quienes podrán aplicar sus conocimientos en un entorno clínico real.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, señaló que el convenio busca consolidar la formación académica y práctica de los estudiantes, mientras se mejora la eficiencia y capacidad de atención de la institución.

“Este tipo de colaboración permite que los alumnos desarrollen habilidades en un entorno profesional, a la vez que fortalece nuestros recursos para brindar un mejor servicio a la población”, explicó.

