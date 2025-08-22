Con el objetivo de mejorar la capacidad operativa en los establecimientos de salud, EsSalud Ica entregó un nuevo lote de equipos médicos y logísticos, que incluye sillas de ruedas, camillas y computadoras. La dotación está orientada a fortalecer la atención médica en la región, permitiendo una mayor eficiencia en los servicios y mejores condiciones para los pacientes.

Movilidad de pacientes

La entrega fue encabezada por el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial de EsSalud Ica, quien destacó que esta acción busca agilizar la atención en los centros de salud y facilitar el trabajo del personal médico y asistencial.

Durante la ceremonia, participaron funcionarios y trabajadores de diversos establecimientos de salud. Según precisó Almeida, el nuevo equipamiento permitirá mejorar la movilidad de pacientes dentro de las instalaciones y optimizar el registro y procesamiento de información clínica, gracias a la incorporación de equipos de cómputo.

