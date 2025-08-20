Cuatro hospitales de la Red Asistencial de EsSalud en Ica serán beneficiados con la instalación de gas natural, tras un convenio interinstitucional firmado con el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). La medida busca reducir costos operativos.

Servicio hospitalario

Los hospitales que recibirán la instalación gratuita son el René Toche Groppo (Chincha), Antonio Skrabonja (Pisco), Augusto Hernández Mendoza y Félix Torrealva Gutiérrez (ambos en Ica). La implementación se dará a través del programa BonoGas de FISE.

La iniciativa forma parte de un plan de acción establecido entre EsSalud Ica y representantes del FISE, en una reunión encabezada por el gerente de la Red Asistencial, Dr. Roberto Almeida Donaire, quien explicó que la incorporación del gas natural permitirá una significativa reducción en los costos de operación.

“Los recursos ahorrados serán redirigidos a mejorar la infraestructura hospitalaria y las condiciones laborales del personal médico. El convenio es por la modernización y demuestra una visión a largo plazo para fortalecer el sistema de salud en la región”, señaló el funcionario.

