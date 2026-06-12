El vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, señaló que la legislación electoral no permite realizar un recuento general de los votos emitidos en la segunda vuelta.

Valdivia recisó que este mecanismo únicamente puede utilizarse en determinadas actas observadas que son evaluadas por los Jurados Electorales Especiales.

Según explicó para Canal N, las actas que llegan a revisión pueden contener votos impugnados, observaciones detectadas durante el cómputo o solicitudes de nulidad. Indicó además que el recuento de votos fue incorporado recientemente mediante la Ley N.° 32299 y solo se aplica cuando una observación no puede ser resuelta por los Jurados Electorales Especiales.

Respecto a los pedidos de nulidad presentados por las organizaciones políticas, recordó que estos deben cumplir requisitos como la presentación de un escrito firmado por el personero legal, la fundamentación correspondiente, el pago de una tasa y la entrega de pruebas que respalden la solicitud. También precisó que las apelaciones son resueltas en última instancia por el Pleno del JNE.