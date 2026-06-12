A pesar de que la noche del 7 de junio, el día de la segunda vuelta, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, aseguró que respetaría los resultados, sus acciones no parecen ir en la misma línea de sus palabras.

Luego de que el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lo desplazara a un segundo lugar, y lejos de hacer un llamado a la calma a sus seguidores, convocó a una asamblea general de los dirigentes de su partido.

“Hermanos y hermanas diputados y senadores electos de JP, tenemos una gran responsabilidad con nuestro pueblo, democracia y la justicia, el sábado 13 de junio en la ciudad de Lima nos encontraremos en plenaria. ¡Máximo esfuerzo para la gran tarea! ¡Al Pueblo se le respeta!”, posteó en X.

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Por la misma red social, Sánchez informó que se reunió ayer con los representantes de las misiones de observación de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Nuestro pueblo está vigilante. El voto y la democracia se respetan”, publicó en su cuenta de X.

En la cita con los observadores de la Unión Europea también participó Ernesto Zunini, secretario general de JP.