El exalcalde de Lima y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, reveló que analiza la posibilidad de volver a postular a una alcaldía en los próximos comicios.

En una actividad pública en Manchay, el dirigente de Renovación Popular adelantó que definirá su postura en los próximos días y que la comunicará dentro del plazo establecido por las autoridades electorales.

“Estoy decidiendo, todavía lo voy a anunciar el martes que es último día para decidir, pero estoy decidiendo volver a ser alcalde. Sí, estoy viendo esa alternativa”, expresó.

De concretarse esta decisión, el exalcalde de Lima renunciaría a ocupar la curul senador que obtuvo en las últimas elecciones generales. En ese escenario, el escaño sería asumido por Absalón Vásquez, conforme a la normativa electoral vigente.

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Sin embargo, una eventual postulación municipal plantea dudas sobre el cargo al que podría aspirar, ya que la normativa electoral impide la reelección inmediata de alcaldes en la misma jurisdicción. En ese contexto, Rafael López Aliaga no estaría habilitado para volver a competir por la alcaldía de Lima.

En esa línea, señaló que una de las alternativas que considera es competir por el cargo de teniente alcalde de la capital.

En tanto, Renovación Popular no ha oficializado aún a su postulante para la Alcaldía de Lima. Al respecto, el actual alcalde, Renzo Reggiardo, indicó con anterioridad que no planeaba participar en las elecciones de noviembre.