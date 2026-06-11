A partir del domingo 14 de junio entrará en vigencia un nuevo plan de desvío vehicular en la avenida Elmer Faucett, en el Callao, debido al inicio de las obras del pozo de ventilación PV4-7 del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

La medida, aprobada por la Municipalidad Provincial del Callao, se ejecutará en el tramo comprendido entre las avenidas Argentina y 28 de Julio.

La concesionaria de la Línea 2 recomendó a los conductores tomar precauciones y considerar tiempos adicionales de viaje mientras duren las obras.

El Ramal de la Línea 4 conectará de manera subterránea el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Línea 2 del Metro, mejorando la movilidad entre el Callao y diversos distritos de Lima. El proyecto contempla ocho estaciones a lo largo de la avenida Faucett: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.

Actualmente se construyen las estaciones Gambetta, Canta Callao y Bocanegra. Según información oficial, el proyecto registra un avance general del 55 %, mientras que las obras en estaciones y pozos alcanzan el 59 %, la construcción del patio taller el 58 % y la excavación del túnel el 60 %.

La infraestructura incluirá nueve pozos de ventilación para garantizar la circulación de aire, facilitar evacuaciones y permitir la extracción de humo en caso de emergencias. Además, contará con el Patio Taller Bocanegra, destinado al mantenimiento y revisión de los trenes.

La inversión supera los US$1,000 millones y se estima que el proyecto estará concluido en aproximadamente dos años. Una vez operativo, el ramal contará con siete trenes que actualmente permanecen almacenados en Punta Negra.

Plan de desvío

Las obras se realizarán en la avenida Elmer Faucett, en el tramo comprendido entre las avenidas Argentina y 28 de Julio, donde se ocupará parcialmente la vía en sentido sur-norte para la construcción del pozo de ventilación PV4-7.

Para garantizar la circulación vehicular durante los trabajos, la calzada en sentido norte-sur será habilitada temporalmente para el tránsito en ambos sentidos. Con esta medida se busca reducir las afectaciones al flujo vehicular y mantener la conectividad en una de las principales vías de acceso al Callao.