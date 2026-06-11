Un policía motorizado y una joven transeúnte terminaron heridos este jueves en un accidente ocurrido en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y España, una de las principales vías que conectan Breña con el Cercado de Lima.

De acuerdo con los primeros reportes, el agente impactó contra la joven y, acto seguido, perdió el control de la motocicleta, cayendo violentamente al pavimento. Ambos resultaron heridos.

Una unidad del Cuerpo General de Bomberos se desplazó hasta la zona del accidente, ocurrido minutos después de las 10:00 a.m., de acuerdo con el reporte publicado en la página web de la institución.

Según fuentes policiales consultadas por RPP informaron que el agente herido es Jordan Cachay Sarmiento, quien labora en la Comisaría PNP de Breña. La mujer atropellada fue identificada como Génesis Alejandra Duarte Olivera, de 22 años.

Tras el accidente, agentes policiales se hicieron presentes en el lugar y restringieron el acceso al área mientras realizaban las primeras pericias.

El tránsito en la avenida Alfonso Ugarte se vio restringido durante varios minutos mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos y retiraban la motocicleta involucrada.

Las diligencias iniciadas por las autoridades permitirán esclarecer las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Afortunadamente, el hecho no dejó fallecidos.