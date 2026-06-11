Un hombre identificado como Gianpier Emilio Sánchez Villanueva, de 31 años, fue asesinado la noche del miércoles en el distrito de San Martín de Porres. La Policía Nacional del Perú investiga el caso como un presunto ajuste de cuentas relacionado con grupos de barristas.

El crimen ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. en la calle Jhon F. Kennedy, ubicada en la zona de Valdiviezo. Según información policial y testimonios a lo que pudo acceder América Noticias, la víctima fue interceptada por un grupo de siete personas en plena vía pública.

Ataque terminó con disparos

Testigos indicaron que Gianpier Emilio Sánchez Villanueva fue agredido físicamente antes de que se produjeran disparos en su contra.

Los vecinos señalaron haber escuchado al menos tres detonaciones durante el ataque. Debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala, la víctima perdió la vida pese a ser trasladada a un centro de salud.

De acuerdo con las autoridades, personal de serenazgo acudió al lugar y brindó auxilio al ciudadano cuando aún presentaba signos vitales. Posteriormente, fue llevado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde se confirmó su fallecimiento.

Policía investiga posible disputa entre barristas

Las primeras diligencias apuntan a que el crimen estaría vinculado a una disputa entre grupos de hinchas rivales por el control o predominio en la zona de Valdiviezo.

Según fuentes policiales, el nivel de violencia empleado por los atacantes sería un indicio de un presunto ajuste de cuentas. Los investigadores analizan esta hipótesis mientras continúan recopilando testimonios y evidencias.

Vecinos del sector explicaron que la zona mantiene una marcada tradición futbolística y que diversas viviendas presentan pintas alusivas a equipos de fútbol y agrupaciones de barristas.

Testigos aportan información clave

Una joven que acompañaba a la víctima al momento del ataque brindó su testimonio a los investigadores. De acuerdo con la información preliminar, la mujer permaneció en el lugar intentando auxiliar al herido mientras los agresores huían.

Los agentes de la comisaría de Condevilla y de la División de Investigación Criminal (Depincri) realizan las diligencias para identificar y ubicar a los siete presuntos involucrados.

Asimismo, la Policía resguardó la escena del crimen para el recojo de evidencias y casquillos de bala que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio.