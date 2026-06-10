La muerte de Jaquelín Patricia Cruz Atocha es investigada por las autoridades bajo la hipótesis de un presunto feminicidio, luego de que la necropsia de ley determinara que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

El cuerpo de la mujer fue hallado en la cuadra 3 del jirón Mariscal José de La Mar, en Barrios Altos (Cercado de Lima), donde vecinos alertaron a las unidades de emergencia tras encontrarla tendida sobre la vía pública, según informó América Noticias.

Personal de rescate acudió al lugar; sin embargo, solo pudo confirmar que la ciudadana ya no presentaba signos vitales.

Necropsia confirma muerte por estrangulamiento

De acuerdo con fuentes oficiales, el examen médico-legal estableció que Jaquelín Patricia Cruz Atocha falleció por asfixia mecánica causada por un agente constrictor, hallazgo que refuerza la hipótesis de un homicidio.

Tras conocerse los resultados forenses, el caso pasó a ser investigado bajo los protocolos correspondientes para hechos de violencia contra la mujer.

Los familiares de la víctima informaron que el teléfono celular de Jaquelín Cruz forma parte de las evidencias analizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Últimas conversaciones son clave

Según relataron los deudos durante el velorio, las últimas conversaciones registradas en el teléfono móvil de la víctima evidencian una coordinación para reunirse con una persona durante la noche del sábado, horas antes de que fuera encontrada sin vida.

Los investigadores buscan determinar la identidad de quien habría participado en ese encuentro y establecer si existe relación directa con el crimen.

Asimismo, se realizan diligencias para reconstruir la ruta seguida por el dispositivo móvil mediante el análisis de registros de telefonía y geolocalización.

Los familiares señalaron que desconocían la existencia de amenazas previas contra la víctima.

Autoridades buscan evidencias y revisan cámaras de seguridad

Las unidades especializadas de la Policía continúan recabando testimonios de los vecinos que encontraron el cuerpo y verifican la existencia de cámaras de videovigilancia en los alrededores de la escena.

De manera paralela, el Ministerio Público coordina pericias complementarias sobre prendas de vestir y otros elementos recolectados durante la inspección para identificar posibles evidencias biológicas.

Las autoridades indicaron que los resultados de estas diligencias serán contrastados con los testimonios del entorno cercano de la víctima para determinar eventuales responsabilidades penales.

Mientras tanto, la familia reiteró su pedido de justicia y solicitó que las investigaciones avancen con rapidez para esclarecer el caso.