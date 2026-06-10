La incertidumbre por las elecciones viene golpeando al emporio comercial de Gamarra. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial, señaló que el sector ya enfrentaba dificultades durante los primeros meses del año debido a factores climáticos adversos y a la coyuntura política, situación que habría generado pérdidas superiores a los 600 millones de soles.

La dirigente indicó que la demora en conocer los resultados definitivos de la elección presidencial incrementa la cautela entre empresarios y consumidores. Según explicó, la incertidumbre política suele afectar las decisiones de inversión y compra, sobre todo por la subida del dólar.

“Después del proceso electoral hay mucha incertidumbre. No sabemos si invertir o comprar en los próximos días o meses”, manifestaron varios empresarios consultados, quienes prefieren esperar una mayor estabilidad antes de comprometer nuevos recursos.

PÉRDIDAS

Algunos comerciantes estiman que la reducción alcanza hasta el 50%, situación que afecta directamente la reposición de mercadería y la planificación de nuevos proyectos.

“Muy bajo. Bajo, bajo, la verdad. Está subiendo el dólar”, comentó una comerciante al describir el panorama actual del mercado. La volatilidad del tipo de cambio se ha convertido en una preocupación adicional para el sector, debido a que gran parte de los insumos, telas y maquinaria utilizados por las empresas textiles son importados.

A pesar de este escenario, la actividad comercial en Gamarra no se ha paralizado. Sin embargo, el ambiente predominante es de prudencia.