Un ataque contra la empresa de transportes Z Buss se reportó la noche del martes en San Martín de Porres, donde individuos no identificados arrojaron una granada tipo piña al interior de su sede ubicada en la avenida Alfredo Mendiola.

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú acudieron al establecimiento, desde donde operan buses con destino a Huaral, Chancay y Huacho, para neutralizar el artefacto explosivo.

Como parte del protocolo de seguridad, los agentes policiales acordonaron el área y restringieron el paso de vecinos y transeúntes para prevenir cualquier riesgo ante una posible explosión.

Según relataron testigos, cerca de las 10:00 a.m. un sujeto llegó al lugar en una motocicleta y arrojó el explosivo contra el local, que ya había cerrado sus puertas. No obstante, aún permanecían trabajadores dentro de las instalaciones.

De acuerdo con estas versiones, una trabajadora habría pensado que se trataba de un objeto cualquiera e incluso lo pateó antes de que se diera aviso a las autoridades.

Fuentes policiales señalaron que las pesquisas iniciales apuntan a un presunto acto de extorsión, luego de que los propietarios de la empresa reportaran amenazas relacionadas con este tipo de delito.