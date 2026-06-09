En lo que va del año, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, reveló que 64 choferes de transporte público fueron asesinados en diversos atentados.

El alto mando precisó que estos crímenes, en su mayoría, ya han sido esclarecidos, con la captura y procesamiento de los presuntos responsables.

“Han fallecido en lo que va de estos últimos meses un promedio de 64 choferes, habiendo esclarecido la gran mayoría de estos, encontrándose los criminales donde deben estar, en las cárceles”, declaró a RPP.

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“Y nosotros seguimos tomando todas las medidas para capturar a los que faltan y también tener una actividad preventiva”, agregó.

Arriola indicó, además, que en lo que va del 2026 la Policía Nacional ha registrado cerca de un centenar de atentados contra empresas de transporte público.

“El número de atentados es por lo menos 95 atentados, entre detonaciones, en dejar sobres con algunos cartuchos y otras formas más. Es un trabajo del día a día, es una lucha constante, no hay que bajar la guardia y en eso estamos”, enfatizó.

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El comandante general de la PNP brindó declaraciones a la prensa tras la presentación de cuatro ciudadanos venezolanos detenidos en las últimas horas, presuntamente involucrados en el asesinato del conductor Simón Gómez, de la empresa de transportes Etupsa 73.

Los extranjeros, presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Occidentales’, fueron intervenidos en un operativo ejecutado de manera simultánea en dos inmuebles del distrito de San Martín de Porres, informó la PNP.