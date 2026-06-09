Un incendio de gran magnitud se registró esta madrugada en Barrios Altos y afectó a distintos inmuebles de la quinta Virgen de la Puerta, ubicada en la cuadra 13 del jirón Áncash, en el distrito Cercado de Lima.

Hasta 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia, la cual fue reportada alrededor de la 1:40 a.m. de este martes 9 de junio, según la página web de la institución.

Lee aquí: Hospital Santa Rosa realizará mamografías gratuitas durante junio para detectar cáncer de mama

El comandante departamental de Bomberos Lima Centro, Marco Pajuelo, señaló que el incendio, catalogado como Código 3, logró ser controlado y evitó su propagación a predios aledaños. Sin embargo, decenas de familias resultaron afectadas.

El representante del Cuerpo de Bomberos precisó que, afortunadamente, no se han registrado heridos ni víctimas mortales. Asimismo, indicó que las causas del incendio serán investigadas por la PNP una vez culminen las labores de los bomberos.

“La emergencia en este momento ya está controlada. La posible causa podría ser un cortocircuito o alguna vela prendida”, declaró a RPP.

Hasta el lugar de la emergencia acudió Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, quien informó que la comuna viene realizando el empadronamiento de las familias damnificadas para brindarles asistencia.

El funcionario municipal precisó que, hasta el momento, se han empadronado 60 familias, las cuales recibirán ayuda humanitaria.