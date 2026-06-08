El Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre continuará durante junio con su campaña gratuita de mamografías dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años, como parte de las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama impulsadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

La jornada se desarrollará desde el 8 hasta el 30 de junio y permitirá que más mujeres accedan sin costo a este examen preventivo, considerado una de las principales herramientas para identificar la enfermedad en etapas iniciales.

La iniciativa surge tras la alta demanda registrada en campañas anteriores, en las que incluso se detectaron casos de cáncer de mama en estadios tempranos, facilitando el acceso oportuno al tratamiento.

Atención sin importar el seguro de salud

Uno de los aspectos destacados de la campaña es que las beneficiarias podrán acceder al examen independientemente del tipo de seguro de salud que posean.

Además, no será necesario presentar referencia médica ni orden de atención para solicitar una cita.

Las interesadas deberán acercarse al área de Recepción del Servicio de Rayos X del Hospital Santa Rosa para programar su evaluación.

Horarios de atención

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Sábados: 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

Tecnología de última generación para una detección más precisa

Como parte de su capacidad diagnóstica, el Hospital Santa Rosa cuenta con un mamógrafo equipado con tecnología de tomosíntesis, un sistema que permite obtener imágenes tridimensionales del tejido mamario.

Esta tecnología facilita una evaluación más detallada de posibles lesiones y fortalece la capacidad de detección temprana del cáncer de mama, favoreciendo diagnósticos más precisos y oportunos.

Según especialistas, la identificación precoz de alteraciones mamarias puede incrementar significativamente las probabilidades de éxito de los tratamientos.

La detección temprana puede salvar vidas

El cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en mujeres a nivel mundial. Sin embargo, cuando se detecta en sus etapas iniciales, las posibilidades de tratamiento y recuperación aumentan considerablemente.

Por ello, las mamografías periódicas son recomendadas como parte de las estrategias de prevención y vigilancia de la salud femenina.

A través de esta campaña, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la promoción de la salud, la prevención del cáncer y el acceso oportuno a servicios especializados para la población.