El 94 % de los quioscos ubicados dentro de instituciones educativas del Cercado de Lima ofrece alimentos no saludables, mientras que el 89 % de los colegios no cuenta con acceso gratuito a agua para consumo humano.

Así lo revela la investigación denominada “Línea de Base sobre Entornos Alimentarios Escolares en el Cercado de Lima 2026”, desarrollada por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) en 45 instituciones educativas que agrupan a cerca de 17 mil estudiantes.

El estudio analizó la oferta alimentaria escolar, la publicidad de alimentos, las acciones de educación nutricional y las características del entorno comercial en un radio de 200 metros alrededor de cada centro educativo.

Predominio de productos ultraprocesados

La investigación encontró que alrededor de los colegios existen, en promedio, 14 bodegas y 23 vendedores ambulantes, donde predominan productos ultraprocesados y publicidad de alimentos con bajo valor nutricional.

Aunque el 55 % de los puntos de venta dentro de las escuelas ofrece frutas, los productos procesados y ultraprocesados continúan teniendo una presencia significativa.

Según los investigadores, esta situación expone diariamente a niños, niñas y adolescentes a opciones alimentarias poco saludables, dificultando la construcción de entornos favorables para una adecuada nutrición.

“Los entornos donde niños, niñas y adolescentes estudian y se desarrollan influyen de manera importante en sus hábitos alimentarios. Contar con evidencia local permite identificar oportunidades de mejora y orientar acciones coordinadas entre los sectores salud y educación, así como con los gobiernos locales”, señaló Lorena Saavedra, investigadora principal del estudio.

Falta de acceso al agua preocupa a especialistas

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 89 % de las instituciones educativas evaluadas no brinda acceso gratuito a agua para consumo humano.

La investigación advierte que esta situación puede dificultar una hidratación adecuada y favorecer el consumo de bebidas azucaradas, asociadas con el desarrollo de sobrepeso y otros problemas de salud.

Asimismo, la exposición constante a alimentos ultraprocesados puede incrementar factores de riesgo relacionados con enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes e hipertensión.

Recomendaciones para mejorar la alimentación escolar

Entre las principales recomendaciones formuladas por los investigadores figuran fortalecer la oferta de alimentos saludables en los colegios, ampliar el acceso gratuito a agua potable y reforzar la capacitación de los expendedores de alimentos.

También se propone fortalecer la educación alimentaria, mejorar los mecanismos de monitoreo y fiscalización de la normativa vigente y supervisar de manera más efectiva el entorno alimentario que rodea a las instituciones educativas.

“Las escuelas representan una oportunidad estratégica para prevenir problemas de salud desde edades tempranas. Contar con información local y herramientas validadas permitirá diseñar intervenciones más efectivas y evaluar su impacto en el tiempo”, afirmó José Luis Guzmán Mallqui, director de la Carrera de Nutrición y Dietética de la USIL.

Estudio servirá para monitorear la Ley de Alimentación Saludable

La investigación fue liderada por las docentes de la Carrera de Nutrición y Dietética de la USIL, Lorena Saavedra García, Kiomi Yabiku Soto y Jamee Guerra, quienes utilizaron una herramienta validada para el contexto peruano.

Los resultados servirán como línea de base para monitorear la implementación de la Ley N.° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, y contribuirán al desarrollo de instrumentos para futuras evaluaciones de entornos alimentarios escolares en el país.

El estudio se realizó en el marco de la iniciativa “Ciudades Saludables – Lima”, impulsada por Fundación Lima en alianza con la Alianza de Ciudades Saludables, Bloomberg Philanthropies y Vital Strategies.

Datos clave

94 % de los quioscos escolares ofrece alimentos no saludables.

89 % de colegios no cuenta con acceso gratuito a agua para consumo humano.

El estudio evaluó 45 instituciones educativas.

La investigación involucró a cerca de 17,000 estudiantes.

Alrededor de cada colegio existen en promedio 14 bodegas y 23 vendedores ambulantes.

El 55 % de los puntos de venta escolares ofrece frutas.

Los resultados servirán para monitorear la implementación de la Ley N.° 30021.