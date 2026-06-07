Villa Rica, uno de los principales destinos turísticos y cafetaleros de la selva central peruana, llegará al corazón de Lima con la feria “Villa Rica: Raíces del Centenario”, un evento que busca acercar al público la identidad cultural, las tradiciones y los productos emblemáticos de este distrito de la provincia de Oxapampa.

La actividad se desarrollará del 18 al 21 de junio en la Alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima, y contará con ingreso gratuito para todos los asistentes.

Una celebración por los 100 años de Villa Rica

La feria forma parte de las actividades conmemorativas por el centenario de fundación de Villa Rica, creado el 28 de julio de 1925 bajo la guía de Leopoldo Krauss.

La iniciativa es organizada por la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de Villa Rica, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Villa Rica.

Esta edición pondrá especial énfasis en la riqueza cultural, el turismo vivencial y la identidad pluricultural que caracteriza a este distrito de la región Pasco.

Café de origen, tradiciones y turismo vivencial

Villa Rica es reconocida internacionalmente por la calidad de su café, siendo la primera zona del Perú en obtener una Denominación de Origen para este producto, reconocimiento otorgado por Indecopi en 2010.

Además, el distrito cuenta con otros reconocimientos como “Pueblo con Encanto”, “Bosque Modelo” y forma parte de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha reconocida por la UNESCO.

Los visitantes podrán conocer más sobre la cultura local a través de exhibiciones, pasacalles, danzas típicas, actividades interactivas y experiencias relacionadas con el turismo rural y la producción agrícola.

“Buscamos que nos conozcan como villarricenses; mostrar nuestro pueblo y nuestro estilo de vida”, señaló Ibon Yohann, productora y barista especializada participante de la feria.

Más de 50 stands con productos de la selva central

La feria reunirá más de 50 stands con una amplia oferta de productos provenientes de Villa Rica.

Entre ellos destacan cafés de especialidad, chocolates artesanales, miel, cervezas artesanales y frutas características de la zona como pitahaya, quito quito y caigua.

También habrá un patio gastronómico y espacios destinados a productores directos, quienes compartirán con el público los procesos de elaboración y la historia detrás de sus productos.

La cafetera más grande del mundo será una de las atracciones

Uno de los principales atractivos del evento será la exhibición de la cafetera más grande del mundo, símbolo de la tradición cafetalera de Villa Rica.

Asimismo, se realizarán degustaciones guiadas por expertos baristas para promover el consumo de cafés especiales y difundir la cultura cafetera de la selva central.

La organización destacó que la feria coincide con las celebraciones por el Día del Padre, convirtiéndose en una alternativa para disfrutar en familia y adquirir productos artesanales y naturales.

Datos clave

Evento: Villa Rica: Raíces del Centenario.

Fechas: del 18 al 21 de junio.

Lugar: Alameda 28 de Julio, Cercado de Lima.

Horario: desde las 10:00 a.m.

Ingreso: gratuito.

Participantes: más de 50 productores y emprendedores.

Actividades: gastronomía, café, artesanías, danzas y turismo vivencial.

Atracción principal: exhibición de la cafetera más grande del mundo.