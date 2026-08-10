El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció una etapa de transición en EsSalud tras la salida de Jaime Moreno de la presidencia ejecutiva. Durante una entrevista con RPP, adelantó medidas para revisar la gestión de la entidad y mejorar los servicios que reciben los asegurados.

Sheput señaló que el objetivo inicial será atender los principales problemas que enfrentan los usuarios. Entre las prioridades mencionó los servicios de emergencia, la reducción de la espera para operaciones y el abastecimiento de medicamentos.

Auditoría por compras de medicamentos

El titular de Trabajo anunció una auditoría profunda para revisar la gestión de EsSalud e investigar posibles irregularidades. Entre los aspectos que serán examinados mencionó las compras de medicamentos realizadas por montos menores a las 8 UIT, pero a precios que consideró elevados.

Sheput sostuvo que estas adquisiciones habrían contribuido al desabastecimiento y generado un gasto innecesario para la institución. Sobre este punto, adelantó que se investigarán las decisiones adoptadas en las anteriores administraciones.

“Y también pedir una auditoría profunda a EsSalud, porque no puede ser que se haya estado comprando, de la manera como se ha venido comprando las medicinas, por montos debajo de las 8 UIT, a precios carísimos y generando desabastecimiento y un gasto innecesario. Es decir, hay muchas irregularidades que también vamos a investigar”, indicó.

Nuevo proyecto para EsSalud

Sheput también cuestionó los resultados de los planes aplicados por los últimos presidentes ejecutivos de la institución. Frente a ello, anunció que se establecerá un proyecto para definir una nueva orientación de la entidad.

“Lo que hemos establecido en estos momentos, con la presencia de la Dra. Hilda Sandoval, es un periodo de transición en el cual vamos a empezar a actuar, vamos a detener los hechos lamentables en términos gerenciales que ha habido en las anteriores administraciones”, adelantó.

Buscarán nuevo presidente ejecutivo

La nueva conducción será definida durante este periodo de transición, según adelantó Sheput. El ministro señaló que el próximo presidente ejecutivo deberá contar con capacidad, una conducta adecuada y una trayectoria que respalde su designación.

La intención, explicó, es evitar cambios constantes en la conducción de EsSalud y permitir que el próximo titular permanezca el tiempo necesario para aplicar reformas.

“Vamos a elegir a un presidente ejecutivo que reúna condiciones de capacidad, de decencia, con una adecuada trayectoria para que esté al frente no por un mes o dos meses, como ha sido en el gobierno anterior, sino por un tiempo que permita reformular los servicios de EsSalud en términos positivos para los pacientes y volver a que sea una entidad de calidad”, anunció.

Sheput sostuvo que la situación financiera y administrativa de EsSalud requiere revisar cómo se han utilizado sus recursos. El Seguro Social administra alrededor de S/20 mil millones, según lo señalado por el ministro. El titular de Trabajo también afirmó que los cambios deberán reflejarse de manera progresiva en la atención a los asegurados.