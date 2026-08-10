Desde preparaciones con pollo, salmón y vegetales hasta recetas con naranja, manzana y frutos del bosque, la carta ofrece alternativas para distintos momentos del día.
Desde preparaciones con pollo, salmón y vegetales hasta recetas con naranja, manzana y frutos del bosque, la carta ofrece alternativas para distintos momentos del día.

Los crêpes, una de las preparaciones más reconocidas de la gastronomía francesa, protagonizan la propuesta de Café de la Paz, restaurante bistró ubicado en Miraflores que reúne alternativas dulces y saladas para consumir desde el desayuno hasta la cena.

La carta incluye preparaciones con pollo, salmón, vegetales y diferentes quesos, además de versiones dulces elaboradas con frutas, caramelo, manjar blanco y destilados.

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Crêpes salados con pollo, salmón y vegetales

Entre las alternativas saladas se encuentra el Crêpe de la Paz, preparado con pollo, tocino, espinacas y quesos mozzarella y parmesano.

Otra opción es el crêpe de salmón a la crema, que incorpora aroma de hinojo. Para quienes buscan una preparación sin carne, el establecimiento cuenta con una versión vegetariana elaborada con espárragos, alcachofas, una variedad de quesos y finas hierbas.

La oferta se completa con preparaciones gratinadas que combinan ingredientes como pollo, jamón y salsa demiglace.

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Del Crêpe Suzette a una versión con pisco Torontel

En la sección dulce aparece el tradicional Crêpe Suzette, elaborado en esta propuesta con naranja, Cointreau y caramelo.

También figura el Miraflorino, una preparación que incorpora manzana acaramelada, canela y pisco Torontel, combinando la base de inspiración francesa con ingredientes asociados a la gastronomía peruana.

La carta incluye además un crêpe de duraznos con manjar blanco y el Crêpe de Avena y Miel con Frutos del Bosque. Este último se presenta atado con hierba luisa y relleno de fresas, frambuesas, sauco y blueberries flambeados con azúcar y pisco.

¿Dónde queda Café de la Paz en Miraflores?

Café de la Paz está ubicado en calle Lima 351, Miraflores, a espaldas de la Municipalidad de Miraflores. Su propuesta está orientada a desayunos, almuerzos, cenas, reuniones y celebraciones.

Según la información proporcionada por el establecimiento, atiende de lunes a sábado, de 8:30 a.m. a medianoche, mientras que los domingos permanece abierto hasta las 11:00 p.m.

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