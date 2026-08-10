Los crêpes, una de las preparaciones más reconocidas de la gastronomía francesa, protagonizan la propuesta de Café de la Paz, restaurante bistró ubicado en Miraflores que reúne alternativas dulces y saladas para consumir desde el desayuno hasta la cena.

La carta incluye preparaciones con pollo, salmón, vegetales y diferentes quesos, además de versiones dulces elaboradas con frutas, caramelo, manjar blanco y destilados.

Crêpes salados con pollo, salmón y vegetales

Entre las alternativas saladas se encuentra el Crêpe de la Paz, preparado con pollo, tocino, espinacas y quesos mozzarella y parmesano.

Otra opción es el crêpe de salmón a la crema, que incorpora aroma de hinojo. Para quienes buscan una preparación sin carne, el establecimiento cuenta con una versión vegetariana elaborada con espárragos, alcachofas, una variedad de quesos y finas hierbas.

La oferta se completa con preparaciones gratinadas que combinan ingredientes como pollo, jamón y salsa demiglace.

Del Crêpe Suzette a una versión con pisco Torontel

En la sección dulce aparece el tradicional Crêpe Suzette, elaborado en esta propuesta con naranja, Cointreau y caramelo.

También figura el Miraflorino, una preparación que incorpora manzana acaramelada, canela y pisco Torontel, combinando la base de inspiración francesa con ingredientes asociados a la gastronomía peruana.

La carta incluye además un crêpe de duraznos con manjar blanco y el Crêpe de Avena y Miel con Frutos del Bosque. Este último se presenta atado con hierba luisa y relleno de fresas, frambuesas, sauco y blueberries flambeados con azúcar y pisco.

¿Dónde queda Café de la Paz en Miraflores?

Café de la Paz está ubicado en calle Lima 351, Miraflores, a espaldas de la Municipalidad de Miraflores. Su propuesta está orientada a desayunos, almuerzos, cenas, reuniones y celebraciones.

Según la información proporcionada por el establecimiento, atiende de lunes a sábado, de 8:30 a.m. a medianoche, mientras que los domingos permanece abierto hasta las 11:00 p.m.