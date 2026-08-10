La gastronomía también puede convertirse en una herramienta de solidaridad. Por ello, la comuna piurana, dentro del marco del 494 aniversario de la Fundación de Piura ha organizado el festival gastronómico “Piura mucho gusto” que irá en beneficio de las personas que viven con VIH en nuestra ciudad.

Este evento de la culinaria piurana y nacional se llevará a cabo durante los días 14, 15 y 16 de agosto donde todo lo recaudado será destinado a la Asociación por la Vida (ASPOV), organización que trabaja por el bienestar y la dignidad de personas que viven con VIH y sus familias.

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CULINARIA

Durante estos tres días, la avenida Vice será punto de encuentro para celebrar a Piura y, al mismo tiempo, demostrar que la gastronomía también puede convertirse en una herramienta de solidaridad.

Los visitantes podrán degustar exquisitos platos, como ceviches, rondas criollas y marinas, seco de chabelo, majado de yuca, arroz con cabrito, cecina con chifles, chancho al palo, sopa de novios, costillas de chancho, sudados, arroz con mariscos, entre otros.

Además, los visitantes podrán disfrutar de una música variada con artistas de la región y grupos musicales que le darán el ambiente festivo en esta celebración que pone en lo alto a la “Ciudad del eterno calor”.

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SOLIDARIDAD

Con esta actividad, la Municipalidad Provincial busca unir la gastronomía, la celebración y la solidaridad, convirtiendo este festival en una oportunidad para contribuir con una organización que atiende a población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La Asociación por la Vida, ASPOV, es una organización sin fines de lucro que trabaja desde 1997 por el bienestar y la dignidad de las personas que viven con VIH y sus familias.

Su labor está orientada a promover sus derechos, fortalecer sus capacidades y contribuir a una sociedad más justa, solidaria y libre de discriminación, buscando mejorar las condiciones de vida de muchas personas infectadas por este mal.