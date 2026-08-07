La auténtica cocina peruana “La Chayo”, pioneros en la comida regional, donde se preservan las recetas tradicionales y los sabores que han formado parte de la historia de Catacaos y cuyo legado son reflejados en cada plato, gana el premio en el festival culinario “Perú mucho gusto”.

Este nuevo lauro gastronómico para Catacaos y su referente, lo logra por mantener viva la herencia culinaria de nuestro país, y el festival “Perú Mucho Gusto”, que se desarrolló en la Heroica Ciudad de Tacna, le entregó el premio “A la tradición”.

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ORGULLO

Doña Rosario Zapata Imaz, en representación de la picantería emblemática “La Chayo”, recibió el trofeo, que premia a los más exquisitos defensores de nuestra gastronomía. Ella señaló que este premio es un orgullo para su madre y familia, para su querido Catacaos y Piura.

En medio de los 160 expositores, llegados desde las 25 regiones del país, la comisión organizadora destacó al momento de entregar el premio a su hija, que “La Chayo”, es un excelente ejemplo de mantener de generación en generación la tradición culinaria de Catacaos y Piura.

Por sus casi 6 décadas de trabajo, Rosario Imaz Sosa, preserva las recetas, sabores y la excelente calidad de la cocina norteña, con el sello de la capital artesanal.

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TRADICIÓN

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR Piura felicitó a la picantería emblemática por recibir el prestigioso premio “A la tradición” en el Festival Gastronómico Perú, Mucho Gusto edición Tacna (actividad organizada por PromPerú).

“ Este merecido reconocimiento rinde homenaje al legado de su fundadora, Rosario Imaz Sosa, al impecable trabajo de su familia, en especial el de su hija, Rosario Zapata Imaz, quien hoy lidera con maestría este legado ”, señalaron.

Para la Dirección de Turismo en Piura, mantener viva esta herencia es una poderosa acción de gestión que salvaguarda el patrimonio inmaterial y fortalece la identidad piurana y posiciona a la capital artesanal como un destino de excelencia gastronómica para el Perú y el mundo.

“La Chayo“ en su página escribió: “Desde Catacaos, seguimos cocinando con el cariño de siempre, compartiendo con el Perú y el mundo lo que nos hace únicos”.