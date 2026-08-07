Un pedido fiscal de 9 años y 4 meses de prisión enfrenta el diputado más votado de Ahora Nación, Harvey Colchado. El proceso penal, en el que se le imputan los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, está vinculado a documentación que le permitió a su madre, Martina Huamaní, la administración de una propiedad.

El caso

Se remonta al 2021, cuando se desempeñaba como coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP). De acuerdo con la tesis fiscal, Colchado declaró “tener ocupación ‘independiente’, lo que no era acorde a la realidad”, para cederle el poder de una propiedad a su progenitora. A través de esta sucesión intestada, legalizada por un notario público, buscaba que esta pudiese administrar un inmueble en el distrito de Carabayllo.

“Insertó en dicho documento público información falsa, pues se advierte que, al momento de realizar el testimonio del poder especial del 30 de abril del 2021, tenía el grado de coronel PNP en actividad y asignado a la Macro Región Policial Lambayeque”, reza la acusación de la fiscal Diana Paico difundida por Latina.

Respuesta. Colchado afirmó que no existe “debido sustento y fundamento legal” en la acusación. “Soy inocente de los cargos que se me imputan (…) No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, indicó vía X.

Ahora Nación y su presidente, Alfonso López Chau, también se pronunciaron. El partido denunció “una campaña de desprestigio” y el senador indicó que la acusación “no tiene ninguna relevancia penal y menos constituye delito”. Incluso atribuyó el hecho a que su “diputada Indira Huilca viene observando que el trabajo de los legisladores se realice de manera presencial”.