El comisario de Cayma, mayor PNP Christian Mateo Salazar Zavala (47), quedó detenido tras protagonizar un accidente de tránsito que dejó herida a una motociclista en el distrito de Yanahuara, en Arequipa.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:45 horas del 6 de agosto, en la intersección de la calle Túpac Amaru con la calle Zela, jurisdicción de la comisaría de Yanahuara. Según la nota policial, el oficial conducía un vehículo que terminó impactando contra una motocicleta.

La agraviada fue identificada como D. P. G. (28), de nacionalidad venezolana, quien fue trasladada de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza para recibir atención médica.

De acuerdoo con el parte policial, inicialmente fue diagnosticada como policontusa por accidente de tránsito y con traumatismo encéfalo craneano en evolución. Sin embargo, posteriormente el médico traumatólogo determinó que presentaba fractura de fémur izquierdo, por lo que permaneció bajo observación médica.