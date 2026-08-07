El centro poblado de Padahuambo, ubicado en el distrito de Carabamba, provincia de Julcán, gozará pronto de los beneficios del uso de telefonía móvil, internet y servicios conexos gracias a la instalación de una antena receptora y transmisora de estas señales gestionada por el alcalde distrital Percy Blas Benítes ante la empresa Bitel.

VER MÁS: Son 16 organizaciones políticas las que buscan llegar al sillón de la Municipalidad Provincial de Trujillo

En el cerro más alto del sector Alto San Ignacio cavaron los pozos donde irán las bases y estructura de la torre de la operadora que distribuirá la señal de telefonía de manera estable en Padahuambo y localidades cercanas que no tienen estos servicios.

Hace poco, para la instalación de estos importantes servicios, el alcalde Percy Blas y representantes de la empresa Bitel colocaron la primera piedra dando inicio a este instrumento tecnológico que facilitará la comunicación entre los pobladores y su acceso a información y oportunidades de desarrollo social, educativo y económico.

La ansiada cobertura y conectividad de estos servicios beneficiará a varios centenares de pobladores del centro poblado Padahuambo y sectores aledaños.

“El celular e internet deben ser servicios básicos en estos tiempos de modernidad ya que son indispensables para realizar muchas cosas, principalmente de naturaleza educativa, salud e incluso de comercio o actividades económicas”, dijo Percy Blas.

El uso de internet democratiza el acceso a la información, facilita la comunicación instantánea, impulsa la economía digital y transforma la educación. Conecta a personas, permite el teletrabajo, ofrece entretenimiento y agiliza trámites, convirtiéndose en una herramienta esencial para la vida diaria y el desarrollo.

La conectividad de señal telefónica de celular implica comunicación inmediata, seguridad en emergencias y el funcionamiento de aplicaciones de trabajo o estudio. Una buena señal asegura calidad de voz, descargas rápidas y ahorro de batería, siendo crucial en áreas remotas como en Padahuambo.