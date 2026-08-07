Una joven de 23 años denunció que fue trasladada desde Puno a Arequipa con la promesa de trabajar como niñera, pero terminó realizando labores domésticos durante todo el día, sin recibir el pago acordado y bajo amenazas. El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa como un presunto delito de trabajo forzoso.

La víctima, natural de Ilave, habría llegado a Arequipa en abril de este año para cuidar a dos menores de edad. Según su declaración, debía recibir una remuneración por el trabajo; sin embargo, terminó permaneciendo en un inmueble de Cerro Colorado y realizando labores durante las 24 horas del día, de lunes a domingo.

La joven también habría sido amenazada con ser denunciada falsamente si intentaba abandonar la vivienda. El último 3 de agosto, cuando decidió retirarse del inmueble, la investigada presuntamente la expulsó y no le permitió sacar sus pertenencias personales.

Tras recibir la denuncia, el fiscal adjunto provincial Pool Kevin Alarcón Barrionuevo inició las diligencias y solicitó al Poder Judicial una autorización para ingresar al domicilio, debido a que la persona investigada se habría negado a permitir el acceso de los policías y fiscales.

En menos de 24 horas, el Ministerio Público obtuvo la autorización judicial y realizó el allanamiento con descerraje del inmueble. Durante la intervención se encontraron e incautaron celulares, documentos y otras pertenencias que serían de la joven agraviada. Estos elementos serán evaluados como parte de la investigación.

La diligencia contó con la participación de agentes del Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Trata de Personas de Arequipa. La Fiscalía continuará recabando declaraciones y otros elementos para determinar qué ocurrió y establecer si existen responsabilidades penales.

Es preciso señalar que el trabajo forzoso comprende aquellos casos en los que una persona es obligada a realizar un trabajo o prestar un servicio contra su voluntad, independientemente de que exista o no remuneración.

Las víctimas o testigos del trabajo forzoso o la trata de personas pueden comunicarse a la línea gratuita 1818, acudir a una comisaría o la Fiscalía ubicada en la calle la Merced N° 402, segundo piso.