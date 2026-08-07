El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno evalúa reorganizar el calendario de feriados para trasladar a los viernes aquellos que no correspondan a Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

La propuesta busca favorecer el turismo interno y reducir el impacto de los días festivos sobre la productividad.

“Ya se anunció que no se aumentará ni disminuirá el número de feriados, pero sí optimizarlos en el margen. Es decir, mover todos los feriados que no sean 28 y 29 de julio, Navidad ni Año Nuevo para los viernes”, sostuvo Cuba durante la presentación de su equipo de trabajo y de las primeras medidas económicas de su gestión.

El titular del MEF señaló que la modificación permitiría anticipar la organización de viajes y actividades durante los fines de semana largos.

Cuba también vinculó la propuesta con la productividad y el bienestar familiar, al considerar que los feriados ubicados en viernes tendrían un menor impacto en las jornadas laborales.

“Hay estudios que muestran que cuando los feriados caen martes y jueves la productividad cae. Al moverlos a los viernes hay un menor efecto en la productividad y un mayor efecto en el turismo”, afirmó.