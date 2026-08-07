La defensa legal de Martín Vizcarra solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento del proceso que afronta por su presunta intervención en la contratación de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura.

El pedido fue presentado el 15 de julio y sostiene que no existen pruebas suficientes y que los hechos atribuidos por la Fiscalía no constituyen delito.

Ese mismo día, la defensa presentó una excepción de improcedencia de acción para buscar el archivo del proceso y una cuestión previa en la que cuestiona un defecto formal de la acusación fiscal.

Los pedidos fueron presentados ante el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien deberá evaluarlos durante la etapa intermedia o de control del requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación fiscal.

La audiencia está prevista para el miércoles 18 de agosto a las 9:30 a. m., y en ella se revisará el contenido de la acusación y los pedidos de las partes para determinar si el proceso puede avanzar a juicio oral.