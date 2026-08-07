A pocos días del 486.° Aniversario de Arequipa, el FBC Melgar presentó una camiseta de edición especial denominada “Patrimonio”, una indumentaria que rinde homenaje a la historia, la arquitectura y la identidad de la Ciudad Blanca.

El nuevo diseño deja de lado los tradicionales colores rojinegros para dar protagonismo al rojo carmesí y al blanco, inspirado en el sillar, material que distingue el paisaje urbano arequipeño. La prenda incorpora un tramado con formas y detalles basados en la arquitectura de iglesias, plazas y casonas que forman parte del patrimonio de la ciudad.

Otro de los elementos que resalta en la camiseta es la influencia de la bandera de Arequipa, reflejada en la combinación de colores y en un escudo diseñado especialmente para esta edición conmemorativa.

El club informó que la camiseta tendrá un costo de 150 soles y estará disponible en preventa desde el 7 de agosto a través de la tienda virtual Rojinegra.

Los hinchas que adquieran la prenda podrán recogerla a partir del 14 de agosto en la Tienda Rojinegra, ubicada en la calle Consuelo 408 en el Cercado de Arequipa, donde la atención será hasta las 7:30 de la noche. También estará disponible en el módulo del Mall Aventura, con atención hasta las 10:00 de la noche, y en la tienda Walon de la calle Álvarez Thomas 201, en el Cercado de Arequipa, que atenderá hasta las 8:00 de la noche.

Con esta edición conmemorativa, Melgar se suma a las actividades por el aniversario de Arequipa con una propuesta que busca reforzar el vínculo entre el club y la ciudad que representa.