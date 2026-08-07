Tras el sismo de magnitud 5.0 registrado esta tarde, cuyo epicentro se ubicó a 19 kilómetros de la provincia de Chupaca, el Ministerio de Salud activó su respuesta de emergencia y desplegó un Puesto Médico de Avanzada hacia el distrito de Chongos Bajo.

“Ante el sismo registrado esta tarde en la región Junín, por disposición del ministro de Salud, Luis Dyer, se dispuso el despliegue del Puesto Médico de Avanzada hacia el distrito de Chongos Bajo, en Chupaca”, informó el Minsa.

Cabe mencionar que el sector coordinó el traslado de dos ambulancias del SAMU Junín para atender a los cuatro pacientes que resultaron heridos.

El Seguro Integral de Salud también se encuentra en la zona del epicentro y en hospitales cercanos para orientar a los asegurados que necesiten atención. El Ministerio de Salud señaló que continuará con el monitoreo de la emergencia y adoptará las medidas necesarias para atender a la población afectada.

🔴 AHORA | Ante el sismo registrado esta tarde en la región Junín, por disposición del ministro de Salud, Luis Dyer, se dispuso el despliegue del Puesto Médico de Avanzada hacia el distrito de Chongos Bajo, en Chupaca. Asimismo, se ha coordinado con las autoridades regionales la… pic.twitter.com/zwkikpsz77 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 6, 2026