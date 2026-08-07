Esto es Guerra se pronunció sobre el accidente que sufrió Kevin Díaz durante un reto de altura realizado el 4 de agosto.

A través de un comunicado, ProTV indicó que el participante realizó el salto con la postura correcta y que, tras la caída, se activaron los protocolos de atención para trasladarlo a una clínica local.

“En ningún momento se registró una falla en los implementos utilizados durante la prueba”, señaló ProTV, que además informó que los exámenes médicos descartaron fracturas o lesiones de gravedad.

Durante la emisión del programa de este miércoles, Mathías Brivio y Katia Palma también se refirieron al incidente y explicaron el funcionamiento del colchón de seguridad.

“Hay que dejar clarísimo: el colchón nunca se rompió. El colchón se hunde y pasa eso porque está diseñado específicamente para eso”, afirmó Brivio. Palma añadió: “El colchón estaba intacto, no había ninguna falla técnica”.