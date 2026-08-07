Óscar Junior Custodio, conocido como ‘El Senderito’, anunció una nueva etapa para La Bella Luz luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y acoso.

El cantante asumirá la conducción de la orquesta y señaló que buscará reforzar las condiciones de seguridad para sus integrantes.

Como parte de los cambios, Custodio informó que se realizarán evaluaciones psicológicas al personal con apoyo de profesionales especializados.

“Nos vamos a ayudar de personas profesionales, vamos a tener un proceso psicológico de cada uno de todos ustedes, y a las personas que entren aquí”, manifestó durante una conferencia de prensa.

La agrupación también adquirirá un nuevo bus para sus desplazamientos, con espacios diferenciados para hombres y mujeres. A esta medida se sumará la posibilidad de que familiares de los artistas acompañen las giras como parte de las acciones de seguridad.

Custodio aseguró que asumirá plenamente la dirección de la agrupación y se refirió también a Naldy Saldaña, quien denunció a Sánchez Chavesta tras un episodio ocurrido durante un ensayo.

“Tomo las riendas absolutas de La Bella Luz y yo voy a tomar medidas, me voy a ayudar de muchos profesionales que saben de esta situación y solo quiero decirles a los trabajadores, a todos los seguidores, que no los vamos a defraudar y vamos a salir de todo eso”, afirmó.