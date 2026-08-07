El último jueves por la tarde, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil, confirmaron que el incendio forestal registrado a la altura del Kilómetro 107 de la vía férrea a Machi Picchu, había sido controlado.

El siniestro, que exactamente se registró en el cerro Poques, distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, inició el pasado martes, ocasionando una afectación aproximada de 2.5 hectáreas de bosque primario.

Debido al incendio forestal, de tipo subterráneo, ocasionó la caída de rocas y ramas hacia el tendido férreo, por lo que la empresa concesionaria de esta vía canceló todas las operaciones de tren a Machu Picchu, ocasionando una afectación en miles de locales y turistas.

Sin embargo, las empresas ferroviarias de la zona llevaron a cabo un plan de contingencia para trasladar a los turistas varados, y el último miércoles retomaron sus operaciones paulatinamente.

“No se reportan personas fallecidas ni lesionadas, tampoco daños en viviendas, infraestructura pública, patrimonio cultural ni parcelas agrícolas. Continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total de la afectación ambiental”, señala un comunicado de Indeci Cusco.

Finalmente señalaron que al momento el incendio en ambos flancos, derecho e izquierdo se encuentran controlado, las cuadrillas de Sernanp realizan la búsqueda de focos de calor en ambos flancos para prevenir posibles reactivaciones y se ha acordado para el viernes personal se desplazará hacia la zona de la emergencia para el monitoreo de posible focos de calor que puedan haberse reactivado y su liquidación de ser el caso.