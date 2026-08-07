La región Pasco volvió a enfrentar una emergencia por incendios forestales. Un voraz siniestro registrado en el sector de Iscocancha, centro poblado de Pomayaros, distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión, dejó una persona fallecida y consumió más de seis hectáreas de cobertura natural, según el reporte preliminar de las autoridades.

Ante la magnitud del incendio, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Pasco movilizó a dos brigadistas de intervención inicial, quienes participaron en las labores de respuesta, coordinación y atención de la emergencia junto con las instituciones encargadas de la gestión del riesgo de desastres.

Mientras tanto, especialistas realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), en tanto la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar qué originó el fuego.

Siniestro en Huariaca

La jornada de emergencia también se extendió al distrito de Huariaca, donde otro incendio forestal consumió varias hectáreas de eucaliptos. Después de varias horas de intenso trabajo, las llamas fueron completamente controladas alrededor de las 9:00 de la noche gracias a la intervención conjunta de Serenazgo, efectivos de la Policía Nacional, personal del Centro de Salud y autoridades del centro poblado de Acobamba.

La DIRESA Pasco exhortó a la población a evitar la quema de pastizales y residuos agrícolas, prácticas que pueden desencadenar incendios de gran magnitud. Asimismo, las autoridades pidieron denunciar a quienes provoquen estos siniestros de manera intencional, advirtiendo que ponen en riesgo vidas humanas, afectan los ecosistemas y generan graves daños ambientales.

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