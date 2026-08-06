La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, reafirmó el compromiso del Gobierno con la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y aseguró que el objetivo es superar el éxito alcanzado en la edición de Lima 2019.

“El reto es que los Juegos Panamericanos 2027 del próximo año sean mejores que los del 2019. Soy mujer de retos y saber que hay un equipo competente y profesional, estamos seguros que vamos a dejar el nombre del Perú bien en alto”, afirmó la jefa de Estado.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión con el presidente del Comité Organizador de Lima 2027, el presidente de Panam Sports y el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, en la que se revisó el plan de trabajo y la proyección estratégica para la organización del certamen continental.

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Gobierno acelerará la preparación de Lima 2027

Durante el encuentro, Fujimori expresó que siente un profundo orgullo de que el Perú vuelva a ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Asimismo, reconoció que la preparación del evento no avanzó con la rapidez esperada en distintas entidades del Estado, pero aseguró que su gestión impulsará las acciones necesarias para acelerar el proceso.

“Las cosas no han avanzado a la velocidad requerida y esto se ha visto en diferentes partes del Estado, pero yo, como presidenta, estoy para corregir las cosas y ponerle velocidad”, sostuvo.

La mandataria también anunció que acompañará permanentemente el proceso de organización y coordinará reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Minedu) para garantizar el desarrollo de las obras y de la planificación del evento.

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Destaca el legado de Lima 2019 y el impulso al deporte

Keiko Fujimori señaló que los Juegos Lima 2027 representan una oportunidad para fortalecer el deporte nacional y promover el talento de los atletas peruanos.

En ese sentido, saludó a los deportistas del país y destacó que constituyen un ejemplo de disciplina, perseverancia y resiliencia para las nuevas generaciones.

“Estoy segura que estos juegos van a permitir a los deportistas mostrar su talento y motivar a todos los jóvenes a seguir haciendo deporte y que todo en la vida se puede conseguir cuando uno se prepara, cuando con método y disciplina uno siempre persevera en estos sueños”, manifestó.

Presidenta dio la bienvenida a Simone Biles

Durante la actividad, la mandataria dio la bienvenida a la múltiple campeona olímpica estadounidense Simone Biles, a quien calificó como una inspiración para millones de jóvenes.

Fujimori expresó su confianza en que la gimnasta disfrutará de su visita al Perú y destacó que su presencia fortalece la proyección internacional de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.