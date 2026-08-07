Decenas de tacneños aprovecharon el feriado para concurrir a la Festividad de la Virgen de Copacabana y para solicitar su intermediación o hacer peticiones a Dios relacionadas al bienestar de sus familias.

María Hanco Condori, proveniente del sector de Viñani, indicó que todos los años asiste a la fiesta de Copacabana pidiendo por la salud de sus tres hijos y porque Dios le dé una larga vida para poder acompañarlos hasta que sean mayores. Contó que siempre prende velas a la santísima imagen, a la vez que adquiere productos oriundos del altiplano.

Feria de productos

En la zona se apostaron cerca de un centenar de comerciantes que ofrecían alasitas, comestibles, bebidas, panes, prendas y otros productos elaborados en las zonas de Puno, Bolivia y Tacna.

De acuerdo al programa oficial de fiestas para hoy, 7 de agosto, se ha programado a las 18 horas el rezo del santo rosario y a las 18:30 h, la santa misa.

Continúan actividades

Asimismo para el viernes 14 se efectuará las vísperas de la octava a partir de las 18 horas con el rezo del santo rosario, la solemne misa de vísperas de la octava y el homenaje coreográfico de los bloques de morenadas.

A las 10:00 horas se ofició hoy la santa misa de acción de gracias y previamente se ofreció una retreta de bandas de música.