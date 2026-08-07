La Plaza Mayor de Lima fue escenario de la ceremonia que marcó el inicio de la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

La actividad se realizó la noche del 6 de agosto y contó con la participación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el ministro de Educación, José Antonio Chang; y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

A las 8:24 p. m. se encendió el reloj oficial que marcó los 365 días restantes para la inauguración del evento deportivo continental. La ceremonia también contó con la presencia de Simone Biles, multicampeona olímpica de gimnasia, quien participó como invitada especial en la mesa de honor.

Durante su discurso, Fujimori destacó el papel del país como sede de la competencia y resaltó la importancia del evento para el deporte nacional.

“Lima 2027 no es únicamente un encuentro deportivo. Es la oportunidad de mostrar al continente la capacidad del Perú para organizar con excelencia, integrar a las Américas a través del deporte y proyectar un país que mira al futuro con confianza, responsabilidad y vocación de liderazgo”, señaló.