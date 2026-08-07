A dos meses para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los partidos políticos comienzan a mover sus fichas con un objetivo claro: captar la atención de un electorado cada vez más desconfiado y fragmentado.

En un escenario marcado por la alta volatilidad del voto y el desgaste de las recientes elecciones presidenciales, diversas agrupaciones han optado por recurrir a figuras ampliamente conocidas por la ciudadanía, lo que podría derivar en una ventaja en los próximos comicios.

De acuerdo con información revisada por Correo, de las 27 listas que se presentaron los partidos para tentar la alcaldía de Lima, 11 tienen rostros ubicables en el mapa electoral (ver infografía).

Estos son los rostros conocidos que aspiran al sillón municipal. (Infografía: Diario Correo)

ROSTROS

Sin duda uno de los rostros más reconocidos es Carlos Bruce, quien se presentará como candidato a la alcaldía de Lima con el partido Somos Perú.

No solo fue elegido congresistas en tres ocasiones, sino también presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) y fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En esta última cartera destacó con la creación de programas como MiVivienda y Techo Propio.

Recientemente se desempeñó como alcalde de Surco.

Otro rostro muy reconocido es el de Daniel Urresti Elera, exministro del Interior.

El representante de Podemos fue congresista y gerente de seguridad ciudadana en la Municipalidad de Los Olivos.

En marzo de este año recuperó su libertad tras permanecer casi tres años en prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El Tribunal Constitucional ordenó anular la sentencia en su contra.

Tras su salida, acompañó en su campaña a José Luna, candidato presidencial.

Carlos Bruce fue alcalde de Surco y hoy tienta el sillón municipal. (Fotos: César Campos / @photo.gec)

Ricardo Belmont, excandidato presidencial del Partido Cívico Obras, no necesita presentación.

El personaje ganó notoriedad en las últimas elecciones generales en redes sociales, incluso, se llegó a pensar que disputaría la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Los jóvenes reconocen su rostro hoy. Sin embargo, los mayores lo ubican por el tiempo en que ejerció la alcaldía de Lima entre 1990 y 1995.

A lista se suma Francis Allison de Avanza País.

Fue elegido alcalde de Magdalena por primera vez en el año 2003 y fue reelegido en los años 2006, 2010 y 2015.

No logró postular nuevamente porque el Congreso prohibió la reelección.

Así que postuló nuevamente en 2022 con éxito.

Tras la anulación de su condena, Daniel Urresti quiere llegar a la alcaldía de Lima. (Foto: Eduardo Cavero/GEC)

El partido Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña optó por un perfil mediático.

Se trata del abogado Elio Riera, que hace poco intentó-sin éxito- ser diputado.

En 2024 su nombró cobró notoriedad cuando el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular reveló que Riera, entonces abogado de Alberto Fujimori, anunció el fallecimiento del expresidente en sus redes sociales sin autorización de la familia.

Además, ganó notoriedad al asumir la defensa legal de Xinhua Yang, empresario chino que se reunió en secreto con el expresidente José Jerí.

Durante un tiempo también ejerció como abogado de Andrés Hurtado “Chibolín”.

También están los nombres de los candidatos Luis Miguel Llanos (Progresemos), Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano), Susel Paredes (Ahora Nación), Carlos Tejada (Acción Popular) y Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde).

Y si bien Rafael López Aliaga no se presentó inicialmente como candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, tras la renuncia de Luis Rubio, “Porky” podría ocupar ese lugar si su lista gana.

El martes, a través de un video compartido en sus redes sociales, López Aliaga dijo que se enteró de la noticia de la dimisión de Rubio. “No pudo seguir, Lucho muchas gracias, yo voy a seguir la posta, yo voy a ir a caminar”, afirmó.

Ricardo Belmont es candidato a la alcaldía de Lima por el partido Obras. Composición: Diario Correo.

COMPETENCIA

Entre los nombres que entraron a la carrera está Carlos Gallardo (Buen Gobierno).

En marzo presentó un recurso contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad del inciso 7.7 del artículo 7° del Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, que prohíbe el uso o invocación de temas religiosos de cualquier credo.

También están los candidatos Samuel Daza (Fuerza Popular), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Edgardo Renán de Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano), Oswaldo Vargas Cuéllar (Juntos por el Perú), Luis Huette (Partido Político Pueblo Consciente), Victoria La Cruz Garcés (Partido Morado), Rubén Bonilla(Fuerza Ciudadana), Segundo Valdez(Frente Popular Agrícola FIA del Perú - Frepap), Juan Alvarado (Venceremos), Elizabeth León (Frente de la Esperanza 2021) y Flor de María Hurtado (Partido Demócrata Verde).

Esta última es esposa de Alex Gonzales, presidente del partido Demócrata Verde.

El partido Visión Perú presentó como candidato a Santiago Abarca, aunque su inscripción fue declarada improcedente y por ahora está en apelación.

En el caso de Perú Libre, renunció su candidato Rubén Ramírez.

Por ahora, en la lista figura el regidor 1, Renato Vela Silva.

Mientras que la lista que lidera Jessica Linares Romero del partido Integridad Democrática, fue declarada improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tras la renuncia de Luis Rubio, Rafael López Aliaga podría asumir como alcalde de Lima si su lista gana. (Foto: GEC)

ANÁLISIS

Para el analista político César Campos, los partidos apuestan por presentar un rostro que ya es conocido por la recordación.

“Es mejor optar por personas que ya han estado en el aparato público, resultado positivo”, indicó.

En diálogo con Correo, consideró que la trayectoria de los políticos es valorada por la ciudadanía.

“Hay que ver cómo se desenvuelven en campaña candidatos como López Aliaga o como Allison, así como Bruce que tiene un buen nivel de recordación. Creo que los partidos hacen una valoración a un rostro reconocido para que el colectivo capitalino pueda ayudarlo”, apuntó.

Campos sostiene que existe cierta ventaja al utilizar un rostro reconocido.

“Hay que recordar que en Lima históricamente se ha elegido a personajes con trayectoria como Luis Castañeda Lossio o Jorge Muñoz. Para el voto en la alcaldía de Lima, elciudadano pide cirta trayectoria”, agregó.