La visión transformadora y resiliencia, la unidad y liderazgo con propósito, la integridad y valor sostenible y la gestión y transformación del talento son el sello distintivo de las 6 empresas galardonadas con el Premio EMA (Empresa Más Admirada) 2026 Macrorregión Sur, enfocada en el lado familiar.

Carmen Inmuebles, B&H Cárdenas, Michell y Cía. S.A., Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C., Art Atlas S.R.L. y Tunupa Restaurantes Haukaypata S.A.C. tienen historias distintas, con un camino único, pero con la perseverancia y el legado por delante.

Jessica Rodríguez, cofundadora de Art Atlas, de la marca Anntarah y de la Fundación Art Atlas, relata que su camino se inició hace 25 años junto a su compañero de vida, Jorge Castillo, ambos dueños de un sueño empresarial, dedicado a la exportación de textiles, pero como lo define la ejecutiva, se trata de “exportar manos peruanas”.

Desde Cusco, María Guzmán Hidalgo, gerente general de Tunupa Restaurantes, da la sazón final de una emotiva noche. Su camino se cierne sobre la Plaza de Armas de Cusco, donde hace 17 años asumió las riendas de Tunupa, recibiendo una empresa en marcha, pero con la misión clara de darle el impulso necesario para consolidarla en el competitivo sector turístico cusqueño.

“Le dimos el impulso necesario para crecer. Nos pegó el debacle del 2010 de Machu Picchu, pero con todo esa mala suerte que vino, que se llevó Machu Picchu, el tren, todo, no hubo turismo, logramos salir adelante con el concurso de nuestros trabajadores”, menciona.