La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura, cuya jurisdicción comprende los distritos Piura y Veintiséis de Octubre, registra un total de 264 mil 810 electores que participaran en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 a desarrollarse el domingo 4 de octubre.

Esta ODPE es una de las cinco oficinas descentralizadas instaladas en la región Piura, en la cual se ha previsto la instalación de 884 mesas de sufragio en aproximadamente 67 locales de votación.

Para este nuevo proceso electoral, la ODPE Piura proyecta la instalación de 8 oficinas en los dos distritos de su ámbito de intervención. En estas instalaciones se contará con personal que permanecerá en las zonas durante todo el proceso con la finalidad de brindar orientación a la población, así como desarrollar actividades de capacitación dirigidas a los miembros de mesa y electores.

Cabe indicar que, el 24 de julio se realizó el sorteo mediante el cual se designó a 7 mil 956 miembros de mesa para esta jurisdicción, cuyo listado provisional ha sido publicado en espacios de alta concurrencia, para que ciudadanos o personeros formulen las tachas dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su difusión, de manera presencial y conforme a la normativa electoral vigente.

Asimismo, quienes desempeñen el cargo de miembros de mesa recibirán un incentivo económico de S/ 165. En tanto, quienes no se presenten a la instalación de la mesa de votación serán sancionados con una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, 275 soles.

De igual manera, los ciudadanos que no cumplan con su deber de votar tendrán una multa cuyo monto dependerá de la clasificación socioeconómica del distrito en el que residan: S/ 110 soles (2% de la UIT) para distritos no pobres; S/ 55 soles (1% de la UIT) para distritos pobres no extremos; y S/ 27.50 (0.5% de la UIT) para distritos pobres extremos.