La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura recibió el material electoral que será utilizado en las Elecciones Primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para este domingo 24 de mayo.

El cargamento arribó a la sede descentralizada bajo estrictas medidas de seguridad, resguardado por un comisionado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y efectivos de la Policía Nacional del Perú, además de contar con monitoreo satelital durante todo el traslado.

La recepción y custodia del material contó con la presencia del jefe de la ODPE Piura, Marco Ramírez Diego, así como representantes del Jurado Electoral Especial, quienes verificaron la integridad del envío y los precintos de seguridad del vehículo.

Entre los materiales trasladados figuran el paquete de útiles, el paquete de instalación y el paquete de escrutinio. Todo este material permitirá la correcta instalación de las mesas de sufragio, la adecuada orientación de los delegados y el normal desarrollo de la jornada electoral.

En Piura se instalarán aproximadamente 27 mesas de sufragio, donde se prevé la participación de 84 delegados. La ODPE Piura informó además que el horario de votación será de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Cabe señalar que, durante esta jornada primaria organizada íntegramente por la ONPE, los delegados elegirán a los candidatos finales a gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como regidores, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre del 2026.