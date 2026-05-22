El próximo 28 de mayo llegará a las salas de cine “Amando a Amanda”, la nueva película de la directora peruana Ani Alva Helfer. La historia sigue a Amanda (Neyra), una mujer muy pelicular, radiante e impredecible y que luego de una ruptura con Fernando (Ciccia) intentará empezar de nuevo. Entre errores, momentos inesperados y hasta un nuevo amor, buscará darse una segunda oportunidad, pero a ella misma.

“Amando a Amanda” representa, además, el primer largometraje para cine de Del Barrio Producciones, dentro de una etapa de expansión de la productora de Michelle Alexander.

“Siempre pensábamos hacer cine. Y siempre tuve claro que la primera película que produciría no fuera simplemente una película que tuviera una línea de historia o de entretenimiento, sino que tuviera un fondo que impacte en las personas que la vieran, que haya una conexión directa. Y esta historia de ‘Amando a Amanda’ la encontramos”, dice Michelle Alexander.

Gianella Neyra, Michelle Alexander, Ani Alva y Dorián Fernández, el equipo detrás de "Amando a Amanda".

Para Gianella Neyra, el personaje significó uno de los retos más exigentes de su carrera. “Amanda es intensa, impredecible y profundamente emocional. Vive en un equilibrio permanente entre el humor y la vulnerabilidad. Me obligó a salir de lugares que sentía cómodos como actriz”, señala.

Giovanni Ciccia interpreta a Fernando, un hombre práctico y contenido que descubre demasiado tarde cuánto había dejado de escuchar a la persona con la que compartía su vida.

“Fernando es un tipo que cree tener todo bajo control, pero en realidad lleva años desconectado emocionalmente de la mujer que ama. Me interesó interpretar justamente eso: a alguien que recién entiende lo que perdió cuando ya no sabe cómo recuperarlo. La película habla de parejas reales, de vínculos desgastados por la rutina, por el cansancio y por las cosas que dejamos de decirnos”, agrega.