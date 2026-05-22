Del establecimiento penitenciario de Chincha a penales de mayor seguridad, ese fue el destino de al menos 11 internos de alta peligrosidad, procesados por la comisión de diversos delitos. El traslado a cárceles como Challapalca, Cochamarca y otros se dio de madrugada bajo estrictas medidas de seguridad, en la que participaron agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Condenados por graves delitos

El miércoles fue la última noche que los reclusos pasaron en Chincha. Desde ayer cada uno duerme en un nuevo penal. A Challapalca fueron llevados Peter Tomás Guzmán Salazar y Edinson Pier Flores Pinto. Este último -según el INPE- sentenciado por los delitos de extorsión, robo agravado y homicidio.

Mientras que a Chochamarca pasaron los internos Humberto Fernando Solís Risco, Tomy Stiven Flores Pinto, Gustavo Alexis Jesús Martínez Zúñiga y Luis Ángel Guzmán Salazar. De acuerdo con la información oficial el primero de los nombrados presenta antecedentes vinculados a alta peligrosidad, además es señalado de ser lugarteniente de un reo, al que sindican como autor intelectual del asesinato de la abogada Fanny Hernández Correa.

Al penal de Cajamarca fueron trasladados César Julio Flores Diaz y Luis Alberto Martínez Zúñiga. Otros de los que dejaron el EP Chincha son Rodrigo Martín Peña Bautista y Luis Alfonso Medina Cartagena llevados a “La Capilla” Juliaca. Mientras que Luciano Muchaypiña Alcantara pasó a ser un interno del establecimiento penitenciario Chachapoyas.

El operativo que movilizó a más de 180 efectivos del INPE y PNP forma parte del “Plan de Deshacinamiento” y fortalecimiento del principio de autoridad.

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