Un megaoperativo de seguridad ejecutado en el penal de Ica terminó con el traslado de seis internos considerados de alta peligrosidad a establecimientos penitenciarios de régimen más estricto, ello tras el reciente asesinato de un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

A penales de máxima seguridad

La intervención, realizada en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se desarrolló con un amplio despliegue de fuerzas especiales y personal penitenciario. Como resultado, tres reclusos fueron derivados al penal de Challapalca y otros tres al penal de Cochamarca, ambos considerados los de máxima seguridad del país. El operativo se desarrolló en los pabellones 3, 7, 9-B, 12-A y 12-B.

Los internos trasladados a Challapalca, que es la cárcel de mayor altitud del mundo por situarse 4.270 m s. n. m. en la región Tacna, son Marcos Martín Torres Navarro, condenado a 30 años de prisión por feminicidio agravado; Carlos Alberto Cortez Fuentes, sentenciado por homicidio calificado en grado de tentativa y hurto agravado; y Arthur Bryan Vásquez Mendoza, quien cumple una condena por robo agravado.

En tanto, los enviados al penal de Cochamarca en la región de Cerro de Pasco son: José Jean Allí Morante Valencia, con dos sentencias por robo agravado; Jhonifer Alexis Aicho Romero, condenado a 20 años de cárcel por homicidio calificado; y José Carlos Escobar Conislla, quien purga una condena de 35 años por tráfico ilícito de drogas.

La intervención se realizó el miércoles 8 de abril, a las 3:00 de la madrugada, con la participación de 50 agentes de seguridad del INPE, 40 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE y 76 efectivos de la Policía Nacional del Perú.

La magnitud del hallazgo evidenció serias irregularidades en el control interno del penal, lo que refuerza las hipótesis sobre posibles redes de poder y organización delictiva dentro del establecimiento penitenciario. Durante la requisa, el personal penitenciario efectuó una revisión exhaustiva de celdas, ambientes y áreas comunes, así como el registro corporal de los internos en los patios, conforme a los protocolos de seguridad vigentes.

Como resultado, se incautaron diversos objetos prohibidos, entre ellos cocinas eléctricas, cocinas artesanales a carbón, ventiladores, congeladoras, baldes de gran capacidad, televisores, equipos de sonido y rollos de cable eléctrico de aproximadamente 100 metros. Todo ello no está permitidos en centros de reclusión.

Cabe señalar que, en la operación participaron autoridades penitenciarias y policiales, entre ellas el director de la Oficina Regional Lima, Milton Guevara Mendoza; el jefe de inteligencia regional, Washington Ccoya Quispe; el director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Henry García Malpartida; el subdirector de Seguridad, Ruli Urbizagastegui Gómez; y el comandante de la Policía Nacional del Perú, Jorge Salcedo Jordán.

Vinculados a homicidio

Este despliegue se produce pocos días después del asesinato de Carlos Humberto Chapoñán Acosta, técnico de seguridad del INPE de 40 años, quien fue atacado a balazos el pasado 3 de abril mientras conducía un mototaxi rojo por la avenida Confraternidad, en el ingreso a la urbanización Las Casuarinas, en la provincia de Ica.

El ataque fue directo y letal. Chapoñán Acosta murió de manera instantánea en el lugar, quedando su cuerpo en el asiento del conductor. En el mismo hecho resultó herido Julio Oswaldo Chacaltana Huarcaya, de 49 años, quien viajaba como pasajero en la parte posterior del vehículo. El alcaide fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece en atención médica.

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