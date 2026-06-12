Un profesor y seis alumnos del nivel secundario del colegio San Vicente de Paúl, resultaron intoxicados tras la inhalación accidental de vapores de formol cuando se encontraban en el interior del aula de laboratorio.

Según las primeras investigaciones, la emergencia ocurrió luego que los alumnos empezaran a jugar y al no medir las consecuencias hicieron caer al piso el recipiente que contenía la solución de folmadehido (formol), liberando una alta concentración de gases tóxicos en el ambiente cerrado.

Al percatarse de los síntomas como irritación ocular, dificultad para respirar, náuseas y mareos, las autoridades del plantel activaron los protocolos de seguridad desalojándolos del aula y trasladarlos inmediatamente al hospital Domingo Olavegoya.

Los estudiantes M.L.G (13), K.C.S (14), K.Q.G (13), A.M.C (13), M.A.M (13) y E.P.O (14), quedaron internados en el hospital bajo observación médica.