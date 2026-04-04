Un violento ataque armado ocurrido la mañana de ayer por la avenida Confraternidad (ingreso a la Urb. Las Casuarinas), en la provincia de Ica, y terminó con la vida de un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y dejó a otro gravemente herido.

Muerte violenta

El ataque criminal se registró alrededor de las 10:00 a.m., cuando dos trabajadores del INPE se desplazaban a bordo de un mototaxi de color rojo, de placa 1055-1F. Según las primeras versiones, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego a quemarropa, desatando una ráfaga de disparos.

El conductor del mototaxi, identificado como el técnico de seguridad Carlos Humberto Chapoñán Acosta de 40 años, recibió hasta ocho impactos de bala que le causaron la muerte de manera inmediata. Su cuerpo quedó sin vida en el asiento del chofer, mientras la unidad vehicular permanecía encendida en la escena del crimen. Deja a dos menores en la orfandad, un niño de 11 años y una niña de 4 años.

En tanto, el alcaide Julio Oswaldo Chacaltana Huarcaya de 49 años, resultó herido tras recibir un disparo en la pierna. Fue trasladado de emergencia al hospital, donde permanece estable y fuera de peligro.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, se hallaron más de cinco casquillos de bala, evidenciando la violencia del ataque. Posteriormente, se procedió con el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue.

Tras lo ocurrido, el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE-INPE) emitió un pronunciamiento en el que condena enérgicamente el asesinato y advierte sobre la vulnerabilidad de sus trabajadores.

“Este execrable hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando nuestro compañero retornaba a su domicilio tras haber cumplido con su servicio, demostrando una vez más que quienes trabajamos en el sistema penitenciario vivimos expuestos permanentemente a la violencia, al abandono y a la indiferencia del Estado. No se trata de un hecho aislado”, señala el comunicado, donde responsabilizaron al Estado por la falta de políticas de seguridad.

Cabe señalar que el 30 de enero del 2026, el alcalde Julio Oswaldo Chacaltana Huarcaya fue intimidado por algunos familiares de los reclusos dejando cajas de víveres afuera de su domicilio ubicado en el distrito de Parcona.

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