Por inmediaciones del establecimiento penitenciario de Chincha fue emboscada una persona que acababa de recuperar su libertad. Sujetos de identidad desconocida atacaron a balazos el auto en el que este se desplazaba. Su pareja y su menor hija de 5 años, quienes iban como acompañantes, fueron alcanzados por las ráfagas de fuego. La policía presume que se trata de una venganza dirigida contra el exinterno.

Atentado criminal

André Matute Gamarra, natural de la provincia de Pisco, estaba privado de su libertad en la cárcel chinchana. El miércoles su pareja Rosa Geraldine Donayre llega al reclusorio, ubicado en Pampa de Ñoco, junto a hija, para esperar el momento en que el personal del Instituto Nacional Penitenciario abra las rejas y deje salir al entonces interno en cumplimiento de mandato judicial. Alrededor de las 4 de la tarde el sujeto vuelve a reencontrarse con su familia.

La felicidad para estas personas duró poco tiempo. Los tres abordan un automóvil con dirección aparente hacia el paradero Chincha - Pisco. Sin embargo, hampones que ya tenían conocimiento de su liberación y al existir una única ruta de salida desde el penal a la ciudad esperaron en el trayecto para atacarlo. Los pistoleros aguardaron en un área cercana al reclusorio hasta que al llegar el carro interceptan para desatar el infierno.

Estos dispararon múltiples veces contra el vehículo en el que viajaba André Matute, sin importar el daño colateral que podían causar. Perpetrado el hecho huyeron en motocicleta, desapareciendo entre las calles de los poblados de la zona alta de Chincha. En el interior de la unidad no solo el exreo estaba herido, sino también Rosa Donayre y la niña. Los tres fueron conducidos de emergencia al hospital San José.

De acuerdo con la información policial la menor está fuera de peligro, al igual que Matute Gamarra. Este último ya estaría de alta médica. Sin embargo, Rosa Donayre permanece hospitalizada debido a la gravedad de su herida por proyectil de arma de fuego. La policía continúa a cargo de las investigaciones para esclarecer este hecho, que como primera hipótesis podría tratarse de un ajuste de cuentas.

EL DATO: Según información oficial el agraviado se habría negado a presentar la denuncia correspondiente por el atentado en su contra, que pudo haber costado la vida a las personas que lo acompañaban en el auto.

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