Jefferson Farfán sorprendió a la audiencia al inicio de una nueva edición de Enfocados al enviar un saludo a una mujer identificada como “Magaly Jesús”. La mención no pasó desapercibida y rápidamente despertó la curiosidad de los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre el significado del mensaje en medio de la conocida disputa que mantiene con la ‘Urraca’.

Las palabras de Farfán dejaron sorprendidos a muchos usuarios y alimentaron diversas interpretaciones. No obstante, no se puede afirmar que el exfutbolista haya aludido directamente a Medina ni que su comentario haya tenido como destinataria a la periodista.

“ Un saludo a la mujer más correcta del Perú, para la señora Magaly Jesús ”, expresó inicialmente el exfutbolista. La inesperada mención provocó la sorpresa de su compañero Roberto Guizasola, quien no dudó en pedir una aclaración y respondió entre risas: “ ¿Magaly Jesús? ”.

“ Sí, para la mujer que es un ser de luz, una mujer muy correcta. Un fuerte aplauso. Vamos a responderle con respeto ”, agregó Farfán. Luego, su amigo dijo: “ Es una dama y hay que responderle como debe ser ”.

Por último, Jefferson Farfán cerró su mensaje con una frase que no pasó desapercibida: “ Ya la pelota le dejamos en su cancha, bendiciones ”. La declaración cobra relevancia debido a que semanas atrás había exigido a Magaly Medina el pago de una indemnización y cuestionado públicamente las jornadas de servicio comunitario que debía cumplir.