Una publicación realizada por Carlos Vílchez en redes sociales generó preocupación entre sus seguidores luego de que apareciera en una clínica vestido con bata médica.

El artista reveló que fue sometido a una operación, aunque llevó tranquilidad al señalar que el procedimiento concluyó favorablemente.

La fotografía difundida mostró al comediante sobre una camilla y acompañado por personal de salud. La imagen provocó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes se mantuvieron atentos a cualquier información relacionada con su estado de salud.

A través de Instagram, Vílchez expresó su agradecimiento al equipo médico que participó en su atención.

“Muchas gracias a todos ustedes chicos de todo corazón. La atención de primera, sobretodo a mi doctor @alfredoaybar… siempre lo dije, para mí eres el mejor. La operación un éxito, ahora toca descansar y después rehabilitación” , escribió.