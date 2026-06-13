El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, encabezó el conteo durante casi dos días completos tras el 7 de junio, fecha de la Segunda Elección Presidencial.

En ese lapso, su ventaja alcanzó su pico máximo con más de 42 mil sufragios de diferencia frente a la candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

Sin embargo, la noche del miércoles 10 de junio, Fujimori volteó la balanza electoral sobre Sánchez con la leve diferencia de 651 votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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🗳️ Actas contabilizadas al 98.215 % para presidente y vicepresidentes a las 11:05:18 p. m. del 10 de junio.



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Este giró coincidió con el repliegue de las actas de los sufragios desde el extranjero, que culminó ese mismo día.

El vuelo de cierre aterrizó en Lima alrededor de las 7:50 p.m., con las actas del Consulado General en Buenos Aires (Argentina), las últimas en arribar al país. Así, el voto de los Peruanos en el Exterior (PEX), podría ser determinante.

Participación

De 1′210,813 electores hábiles registrados fuera del país, solo 310,062 concurrieron. Ello representa una tasa de participación del 25.6% y un ausentismo del 68.8%.

En total, Fujimori obtuvo un respaldo de 63.396% y Sánchez un 36.604%. Esto significó 184,639 votos para FP y 106,607 para JP. La diferencia es de 78,097 votos.

El alto ausentismo ha mostrado una tendencia creciente, según los procesos anteriores aquí analizados.

En la primera vuelta de esta misma elección, la tasa de participación exterior alcanzó el 33.95%, 411,077 votantes, lo que significa que el exterior perdió 101,015 votos entre una vuelta y otra. La caída de 8.3 puntos en pocas semanas.

La regresión histórica es aún más contundente: en la segunda vuelta de 2021, con un padrón exterior de 997,033 electores, 213,780 menos que en 2026, la tasa de participación fue del 36.47%, con 363,640 asistentes.

Así, pese a que el padrón creció en más de 200 mil electores en cinco años, los votos emitidos en la segunda vuelta 2026 cayeron en 53,578 electores respecto a 2021.

La secuencia del ausentismo exterior es lineal y sin quiebres: 63.5% en la segunda vuelta de 2021, 66.1% en la primera vuelta de 2026 y 68.8% en la segunda vuelta de 2026.

Desglose

Pese al alto ausentismo, los análisis coinciden en que el voto de los PEX llegaría a ser determinante en esta segunda vuelta.

Sin ellos, el panorama actual, en el que Keiko lidera el conteo ligeramente, sería muy distinto.

En esta segunda vuelta, el continente de América concentró el grueso del voto exterior, con más de 757 mil electores hábiles y una tasa de participación del 24.5%.

Fujimori registró ventaja en sus cinco plazas de mayor volumen.

En América, Estados Unidos encabezó el conteo con 58,047 votos válidos, consolidándose como el principal bastión exterior de Keiko Fujimori.

La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 76.6% de los sufragios (44,440 votos), frente a los 13,607 alcanzados por Roberto Sánchez.

Le siguió Chile, país que registró 44,705 votos válidos y una ventaja fujimorista del 58.9% (26,323 contra 18,382), mientras que Argentina aportó 41,366 sufragios válidos, de los cuales el 61.3% favoreció a Fujimori (25,361 frente a 16,005).

Por su parte, Canadá sumó 7,379 votos válidos y otorgó el 72.3% de respaldo a la candidata de Fuerza Popular (5,332 contra 2,047), mientras que Brasil registró 4,972 sufragios válidos y una diferencia más ajustada, con el 55.7% para Fujimori (2,769 frente a 2,203).

En Europa se observó el escenario más competitivo de la elección en el exterior. El continente tenía en el papel 403,388 electores hábiles pero solo alcanzó una participación del 28.1%. Igual, fue la más alta entre todas las regiones.

Dentro de este bloque, España aportó el mayor volumen de votos válidos, con 54,081 sufragios y una preferencia del 60.1% por Fujimori (32,510 frente a 21,571).

Le siguió Italia, que constituyó el caso más singular de toda la votación exterior. Con 38,578 votos válidos, registró el margen más estrecho entre ambos candidatos, con 50.71% para Fujimori y 49.29% para Sánchez (19,563 contra 19,015).

Asimismo, Francia contabilizó 3,604 votos válidos y una ventaja de 51.6% para la candidata de Fuerza Popular (1,861 frente a 1,743), mientras que Alemania registró 2,962 sufragios válidos con un 52% de respaldo fujimorista (1,540 contra 1,422).

Bélgica completó los cinco países europeos con mayor votación al sumar 1,283 votos válidos y una ventaja de 52.5% para Fujimori (673 frente a 610).

En Asia, Fujimori obtuvo uno de sus desempeños más sólidos, concentrando el 77.7% de los votos válidos emitidos en el continente, que además registró una participación del 22.3%.

Japón lideró ampliamente la votación asiática con 8,267 sufragios válidos y un contundente 90.6% de respaldo a la candidata de Fuerza Popular (7,492 frente a 775), la proporción más alta entre los países con un volumen significativo de electores en el exterior.

Del mismo modo, Israel otorgó el 87.4% de sus 182 votos válidos a Fujimori (159 contra 23). En contraste, la competencia fue más equilibrada en la República de Corea, donde la candidata de FP obtuvo el 54.9% de los 102 sufragios válidos (56 frente a 46).

Por otro lado, la República Popular China registró 144 votos válidos, de los cuales el 76.4% favoreció a Fujimori (110 contra 34), mientras que Turquía cerró el grupo de los cinco principales países asiáticos con 26 votos válidos y un respaldo del 65.4% (17 frente a 9).

Finalmente, Oceanía alcanzó una participación del 27.5% sobre un universo de 7,918 electores hábiles.

Australia concentró la mayor cantidad de votos del continente, con 1,786 sufragios válidos y un respaldo del 63.7% para Fujimori (1,138 frente a 648).

A su vez, Nueva Zelanda aportó 252 votos válidos y una preferencia del 67.1% para la candidata de Fuerza Popular (169 contra 83).

En conjunto, ambos países sumaron 2,038 votos válidos, todos dentro de una tendencia favorable a Fujimori.

Análisis

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo que el electorado peruano en el exterior presenta un perfil socioeconómico diferenciado.

“Cuentan con mayor formación educativa que el promedio nacional y casi un tercio de ellos labora ejerciendo sus profesiones. El grupo etario más importante está entre los 25 y los 40 años”, indicó.

Rodríguez sostiene que su alto ausentismo responde a una combinación de factores estructurales.

“En algunos casos es por la lejanía de la ubicación de las mesas de votación, en otros casos es por el estado de guerra del país donde se encuentran, como también puede ser por el hecho de que ese día se encuentren laborando. Es importante recordar que el voto es facultativo para los peruanos en el exterior”, detalló.

Además, el analista rechazó la premisa de que quienes no residen en el país no deberían decidir quién lo gobierno.

“Es errado creer que los peruanos en el exterior no deban participar en las elecciones, puesto que ellos brindan millones de soles de remesas que también contribuyen con la economía nacional. También son embajadores del Perú en cada espacio donde se encuentran, ayudando a qué se conozca más nuestra cultura y se promueva más el turismo. Por ende, es incorrecto creer que por residir fuera del país, no tengan que ser participes en la toma de decisiones”, concluye.