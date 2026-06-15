El juez Gerardo Oscco Gonzales, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra y Ventanilla, declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra 11 integrantes de una banda dedicada a extorsionar colectiveros y transportistas en Lima Norte, pese a las sólidas evidencias reunidas por la PNP y la Fiscalía durante más de dos años de investigación.

El dominical de Punto Final reveló que la decisión, emitida el pasado 29 de mayo, liberó a 11 de los 14 capturados en abril, cuando agentes policiales intervinieron a Ángel Rosales Guzmán, alias “Negro Angel”, sindicado como el terror de los transportistas de las rutas Chancay, Huaral, Huacho y otras.

La organización era liderada por Lucio Moreno Jaque, quien desde prisión en Puno dirigía una red de 20 integrantes que logró acumular S/6 millones entre 2023 y abril de 2026. La Fiscalía contaba con una docena de llamadas telefónicas que evidenciarían el delito de extorsión. Sin embargo, esto no habría sido suficiente.

Para intentar blindarse, durante el juicio se presentaron declaraciones juradas de transportistas que negaban haber sido víctimas del “Negro Ángel”; no obstante, cabe mencionar que durante su captura, se hallaron copias de estas mismas declaraciones, situación que revelaría que los sindicados hacían firmar estos documentos a sus víctimas.

Frente a ello, el coordinador de fiscalías de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, no ocultó su malestar por esta decisión, pese a la investigación de casi 3 años. "No se han valorado bien las evidencias sólidas y de calidad de la PNP, porque esta investigación data desde el 2023. La PNP ha hecho un trabajo profesional conjuntamente con la Fiscalía, pero para el juez eso no basta", afirmó.

El dominical intentó preguntar sobre este caso al juez, quien no respondió en ningún momento.

MEDIDA PROVISIONAL

Si bien el juez dispuso la liberación de los 11 investigados por extorsión, también ordenó que tienen prohibido salir del país y de acercarse a los paraderos de las líneas de transporte investigadas y de otros. Sin embargo, el fallo genera suspicacias, más aún tomando en cuenta el historial del magistrado.

Se conoce que el juez Oscco Gonzales decidió inhibirse del proceso contra la red criminal de Erick Moreno, alias el “Monstruo”.